Валюты / QDF
QDF: FlexShares Quality Dividend Index Fund
78.94 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QDF за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.56, а максимальная — 78.94.
Следите за динамикой FlexShares Quality Dividend Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
78.56 78.94
Годовой диапазон
58.78 79.16
- Предыдущее закрытие
- 78.95
- Open
- 78.71
- Bid
- 78.94
- Ask
- 79.24
- Low
- 78.56
- High
- 78.94
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 3.07%
- 6-месячное изменение
- 16.02%
- Годовое изменение
- 11.07%
21 сентября, воскресенье