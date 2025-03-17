Dövizler / QDEF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
79.39 USD 0.05 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QDEF fiyatı bugün -0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.02 ve Yüksek fiyatı olarak 79.42 aralığında işlem gördü.
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QDEF haberleri
- Is FlexShares Quality Dividend Defensive ETF (QDEF) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- QDEF: Dividend ETF With Little To Show (NYSEARCA:QDEF)
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Günlük aralık
79.02 79.42
Yıllık aralık
61.61 79.71
- Önceki kapanış
- 79.44
- Açılış
- 79.22
- Satış
- 79.39
- Alış
- 79.69
- Düşük
- 79.02
- Yüksek
- 79.42
- Hacim
- 26
- Günlük değişim
- -0.06%
- Aylık değişim
- 2.23%
- 6 aylık değişim
- 13.35%
- Yıllık değişim
- 12.07%
21 Eylül, Pazar