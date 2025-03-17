FiyatlarBölümler
QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

79.39 USD 0.05 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QDEF fiyatı bugün -0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.02 ve Yüksek fiyatı olarak 79.42 aralığında işlem gördü.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
79.02 79.42
Yıllık aralık
61.61 79.71
Önceki kapanış
79.44
Açılış
79.22
Satış
79.39
Alış
79.69
Düşük
79.02
Yüksek
79.42
Hacim
26
Günlük değişim
-0.06%
Aylık değişim
2.23%
6 aylık değişim
13.35%
Yıllık değişim
12.07%
21 Eylül, Pazar