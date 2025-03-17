KurseKategorien
QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

79.39 USD 0.05 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QDEF hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.02 bis zu einem Hoch von 79.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
79.02 79.42
Jahresspanne
61.61 79.71
Vorheriger Schlusskurs
79.44
Eröffnung
79.22
Bid
79.39
Ask
79.69
Tief
79.02
Hoch
79.42
Volumen
26
Tagesänderung
-0.06%
Monatsänderung
2.23%
6-Monatsänderung
13.35%
Jahresänderung
12.07%
21 September, Sonntag