QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
79.39 USD 0.05 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QDEF hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.02 bis zu einem Hoch von 79.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
79.02 79.42
Jahresspanne
61.61 79.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 79.44
- Eröffnung
- 79.22
- Bid
- 79.39
- Ask
- 79.69
- Tief
- 79.02
- Hoch
- 79.42
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- 2.23%
- 6-Monatsänderung
- 13.35%
- Jahresänderung
- 12.07%
21 September, Sonntag