Moedas / QDEF
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
79.39 USD 0.05 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QDEF para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 79.02 e o mais alto foi 79.42.
Veja a dinâmica do par de moedas FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QDEF Notícias
- Is FlexShares Quality Dividend Defensive ETF (QDEF) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- QDEF: Dividend ETF With Little To Show (NYSEARCA:QDEF)
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Faixa diária
79.02 79.42
Faixa anual
61.61 79.71
- Fechamento anterior
- 79.44
- Open
- 79.22
- Bid
- 79.39
- Ask
- 79.69
- Low
- 79.02
- High
- 79.42
- Volume
- 26
- Mudança diária
- -0.06%
- Mudança mensal
- 2.23%
- Mudança de 6 meses
- 13.35%
- Mudança anual
- 12.07%
21 setembro, domingo