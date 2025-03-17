CotaçõesSeções
QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

79.39 USD 0.05 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do QDEF para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 79.02 e o mais alto foi 79.42.

Veja a dinâmica do par de moedas FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
79.02 79.42
Faixa anual
61.61 79.71
Fechamento anterior
79.44
Open
79.22
Bid
79.39
Ask
79.69
Low
79.02
High
79.42
Volume
26
Mudança diária
-0.06%
Mudança mensal
2.23%
Mudança de 6 meses
13.35%
Mudança anual
12.07%
21 setembro, domingo