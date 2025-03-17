CotationsSections
QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

79.39 USD 0.05 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QDEF a changé de -0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.02 et à un maximum de 79.42.

Suivez la dynamique FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
79.02 79.42
Range Annuel
61.61 79.71
Clôture Précédente
79.44
Ouverture
79.22
Bid
79.39
Ask
79.69
Plus Bas
79.02
Plus Haut
79.42
Volume
26
Changement quotidien
-0.06%
Changement Mensuel
2.23%
Changement à 6 Mois
13.35%
Changement Annuel
12.07%
