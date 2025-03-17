CotizacionesSecciones
QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

79.39 USD 0.05 (0.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QDEF de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 79.02, mientras que el máximo ha alcanzado 79.42.

Siga la dinámica de la pareja de divisas FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
79.02 79.42
Rango anual
61.61 79.71
Cierres anteriores
79.44
Open
79.22
Bid
79.39
Ask
79.69
Low
79.02
High
79.42
Volumen
26
Cambio diario
-0.06%
Cambio mensual
2.23%
Cambio a 6 meses
13.35%
Cambio anual
12.07%
21 septiembre, domingo