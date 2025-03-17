クォートセクション
通貨 / QDEF
株に戻る

QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

79.39 USD 0.05 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QDEFの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり79.02の安値と79.42の高値で取引されました。

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QDEF News

1日のレンジ
79.02 79.42
1年のレンジ
61.61 79.71
以前の終値
79.44
始値
79.22
買値
79.39
買値
79.69
安値
79.02
高値
79.42
出来高
26
1日の変化
-0.06%
1ヶ月の変化
2.23%
6ヶ月の変化
13.35%
1年の変化
12.07%
21 9月, 日曜日