QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
79.39 USD 0.05 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QDEFの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり79.02の安値と79.42の高値で取引されました。
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
79.02 79.42
1年のレンジ
61.61 79.71
- 以前の終値
- 79.44
- 始値
- 79.22
- 買値
- 79.39
- 買値
- 79.69
- 安値
- 79.02
- 高値
- 79.42
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- -0.06%
- 1ヶ月の変化
- 2.23%
- 6ヶ月の変化
- 13.35%
- 1年の変化
- 12.07%
21 9月, 日曜日