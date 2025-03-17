报价部分
货币 / QDEF
QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

79.39 USD 0.05 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日QDEF汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点79.02和高点79.42进行交易。

关注FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
79.02 79.42
年范围
61.61 79.71
前一天收盘价
79.44
开盘价
79.22
卖价
79.39
买价
79.69
最低价
79.02
最高价
79.42
交易量
26
日变化
-0.06%
月变化
2.23%
6个月变化
13.35%
年变化
12.07%
21 九月, 星期日