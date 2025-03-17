货币 / QDEF
QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
79.39 USD 0.05 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QDEF汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点79.02和高点79.42进行交易。
关注FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
79.02 79.42
年范围
61.61 79.71
- 前一天收盘价
- 79.44
- 开盘价
- 79.22
- 卖价
- 79.39
- 买价
- 79.69
- 最低价
- 79.02
- 最高价
- 79.42
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 2.23%
- 6个月变化
- 13.35%
- 年变化
- 12.07%
21 九月, 星期日