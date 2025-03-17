통화 / QDEF
QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
79.39 USD 0.05 (0.06%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QDEF 환율이 오늘 -0.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 79.02이고 고가는 79.42이었습니다.
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
79.02 79.42
년간 변동
61.61 79.71
- 이전 종가
- 79.44
- 시가
- 79.22
- Bid
- 79.39
- Ask
- 79.69
- 저가
- 79.02
- 고가
- 79.42
- 볼륨
- 26
- 일일 변동
- -0.06%
- 월 변동
- 2.23%
- 6개월 변동
- 13.35%
- 년간 변동율
- 12.07%
21 9월, 일요일