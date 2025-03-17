QuotazioniSezioni
Valute / QDEF
QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

79.39 USD 0.05 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QDEF ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 79.02 e ad un massimo di 79.42.

Segui le dinamiche di FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
79.02 79.42
Intervallo Annuale
61.61 79.71
Chiusura Precedente
79.44
Apertura
79.22
Bid
79.39
Ask
79.69
Minimo
79.02
Massimo
79.42
Volume
26
Variazione giornaliera
-0.06%
Variazione Mensile
2.23%
Variazione Semestrale
13.35%
Variazione Annuale
12.07%
