Valute / QDEF
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
QDEF: FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
79.39 USD 0.05 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QDEF ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 79.02 e ad un massimo di 79.42.
Segui le dinamiche di FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QDEF News
- Is FlexShares Quality Dividend Defensive ETF (QDEF) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- QDEF: Dividend ETF With Little To Show (NYSEARCA:QDEF)
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Intervallo Giornaliero
79.02 79.42
Intervallo Annuale
61.61 79.71
- Chiusura Precedente
- 79.44
- Apertura
- 79.22
- Bid
- 79.39
- Ask
- 79.69
- Minimo
- 79.02
- Massimo
- 79.42
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- -0.06%
- Variazione Mensile
- 2.23%
- Variazione Semestrale
- 13.35%
- Variazione Annuale
- 12.07%
21 settembre, domenica