PTF: Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF fiyatı bugün 5.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.55 ve Yüksek fiyatı olarak 80.99 aralığında işlem gördü.
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PTF haberleri
Sıkça sorulan sorular
PTF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF hisse senedi 80.86 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 79.55 - 80.99 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 76.29 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 13 değerine ulaştı. PTF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF hisse senedi şu anda 80.86 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 25.89% ve USD değerlerini izler. PTF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
PTF hisse senedi nasıl alınır?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF hisselerini şu anki 80.86 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 80.86 ve Ask 81.16 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 13 ve günlük değişim oranı 1.65% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PTF fiyat hareketlerini takip edin.
PTF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 49.57 - 81.76 ve mevcut fiyatı 80.86 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 80.86 veya Ask 81.16 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 8.06% ve 6 aylık değişim oranı 35.29% değerlerini karşılaştırır. PTF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF hisse senedi yıllık olarak 81.76 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 49.57 - 81.76). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 76.29 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF performansını takip edin.
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 49.57 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 80.86 ve hareket ettiği yıllık aralık 49.57 - 81.76 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PTF fiyat hareketlerini izleyin.
PTF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 76.29 ve yıllık değişim oranı 25.89% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 76.29
- Açılış
- 79.55
- Satış
- 80.86
- Alış
- 81.16
- Düşük
- 79.55
- Yüksek
- 80.99
- Hacim
- 13
- Günlük değişim
- 5.99%
- Aylık değişim
- 8.06%
- 6 aylık değişim
- 35.29%
- Yıllık değişim
- 25.89%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki