PTF: Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
A taxa do PTF para hoje mudou para 4.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 79.55 e o mais alto foi 80.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PTF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PTF hoje?
Hoje Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) está avaliado em 80.01. O instrumento é negociado dentro de 79.55 - 80.46, o fechamento de ontem foi 76.29, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PTF em tempo real.
As ações de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF está avaliado em 80.01. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.57% e USD. Monitore os movimentos de PTF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PTF?
Você pode comprar ações de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) pelo preço atual 80.01. Ordens geralmente são executadas perto de 80.01 ou 80.31, enquanto 4 e 0.58% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PTF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PTF?
Investir em Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF envolve considerar a faixa anual 49.57 - 81.76 e o preço atual 80.01. Muitos comparam 6.92% e 33.86% antes de enviar ordens em 80.01 ou 80.31. Estude as mudanças diárias de preço de PTF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?
O maior preço de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) no último ano foi 81.76. As ações oscilaram bastante dentro de 49.57 - 81.76, e a comparação com 76.29 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?
O menor preço de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) no ano foi 49.57. A comparação com o preço atual 80.01 e 49.57 - 81.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PTF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PTF?
No passado Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 76.29 e 24.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 76.29
- Open
- 79.55
- Bid
- 80.01
- Ask
- 80.31
- Low
- 79.55
- High
- 80.46
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 4.88%
- Mudança mensal
- 6.92%
- Mudança de 6 meses
- 33.86%
- Mudança anual
- 24.57%
