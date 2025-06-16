- Aperçu
PTF: Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
Le taux de change de PTF a changé de 4.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.55 et à un maximum de 80.46.
Suivez la dynamique Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PTF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PTF aujourd'hui ?
L'action Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF est cotée à 80.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 79.55 - 80.46, a clôturé hier à 76.29 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de PTF présente ces mises à jour.
L'action Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF est actuellement valorisé à 80.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 24.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PTF.
Comment acheter des actions PTF ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF au cours actuel de 80.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 80.01 ou de 80.31, le 4 et le 0.58% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PTF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PTF ?
Investir dans Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 49.57 - 81.76 et le prix actuel 80.01. Beaucoup comparent 6.92% et 33.86% avant de passer des ordres à 80.01 ou 80.31. Consultez le graphique du cours de PTF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF l'année dernière était 81.76. Au cours de 49.57 - 81.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 76.29 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) sur l'année a été 49.57. Sa comparaison avec 80.01 et 49.57 - 81.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PTF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PTF a-t-elle été divisée ?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 76.29 et 24.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 76.29
- Ouverture
- 79.55
- Bid
- 80.01
- Ask
- 80.31
- Plus Bas
- 79.55
- Plus Haut
- 80.46
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 4.88%
- Changement Mensuel
- 6.92%
- Changement à 6 Mois
- 33.86%
- Changement Annuel
- 24.57%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev