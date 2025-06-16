- Panorámica
PTF: Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
El tipo de cambio de PTF de hoy ha cambiado un 6.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 79.55, mientras que el máximo ha alcanzado 81.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PTF hoy?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) se evalúa hoy en 81.40. El instrumento se negocia dentro de 79.55 - 81.55; el cierre de ayer ha sido 76.29 y el volumen comercial ha alcanzado 25. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PTF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF se evalúa actualmente en 81.40. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 26.73% y USD. Monitoree los movimientos de PTF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PTF?
Puede comprar acciones de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) al precio actual de 81.40. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 81.40 o 81.70, mientras que 25 y 2.33% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PTF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PTF?
Invertir en Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF implica tener en cuenta el rango anual 49.57 - 81.76 y el precio actual 81.40. Muchos comparan 8.78% y 36.19% antes de colocar órdenes en 81.40 o 81.70. Estudie los cambios diarios de precios de PTF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?
El precio más alto de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) en el último año ha sido 81.76. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 49.57 - 81.76, una comparación con 76.29 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?
El precio más bajo de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) para el año ha sido 49.57. La comparación con los actuales 81.40 y 49.57 - 81.76 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PTF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PTF?
En el pasado, Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 76.29 y 26.73% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 76.29
- Open
- 79.55
- Bid
- 81.40
- Ask
- 81.70
- Low
- 79.55
- High
- 81.55
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- 6.70%
- Cambio mensual
- 8.78%
- Cambio a 6 meses
- 36.19%
- Cambio anual
- 26.73%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.