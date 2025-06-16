クォートセクション
PTF: Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

81.40 USD 5.11 (6.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PTFの今日の為替レートは、6.70%変化しました。日中、通貨は1あたり79.55の安値と81.55の高値で取引されました。

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PTF株の現在の価格は？

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFの株価は本日81.40です。79.55 - 81.55内で取引され、前日の終値は76.29、取引量は25に達しました。PTFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFの株は配当を出しますか？

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFの現在の価格は81.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.73%やUSDにも注目します。PTFの動きはライブチャートで確認できます。

PTF株を買う方法は？

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFの株は現在81.40で購入可能です。注文は通常81.40または81.70付近で行われ、25や2.33%が市場の動きを示します。PTFの最新情報はライブチャートで確認できます。

PTF株に投資する方法は？

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFへの投資では、年間の値幅49.57 - 81.76と現在の81.40を考慮します。注文は多くの場合81.40や81.70で行われる前に、8.78%や36.19%と比較されます。PTFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFの株の最高値は？

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFの過去1年の最高値は81.76でした。49.57 - 81.76内で株価は大きく変動し、76.29と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFの株の最低値は？

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF(PTF)の年間最安値は49.57でした。現在の81.40や49.57 - 81.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PTFの動きはライブチャートで確認できます。

PTFの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、76.29、26.73%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
79.55 81.55
1年のレンジ
49.57 81.76
以前の終値
76.29
始値
79.55
買値
81.40
買値
81.70
安値
79.55
高値
81.55
出来高
25
1日の変化
6.70%
1ヶ月の変化
8.78%
6ヶ月の変化
36.19%
1年の変化
26.73%
