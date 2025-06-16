КотировкиРазделы
PTF: Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

80.86 USD 4.57 (5.99%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PTF за сегодня изменился на 5.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.55, а максимальная — 80.99.

Следите за динамикой Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PTF сегодня?

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) сегодня оценивается на уровне 80.86. Инструмент торгуется в пределах 79.55 - 80.99, вчерашнее закрытие составило 76.29, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF в настоящее время оценивается в 80.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.89% и USD. Отслеживайте движения PTF на графике в реальном времени.

Как купить акции PTF?

Вы можете купить акции Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) по текущей цене 80.86. Ордера обычно размещаются около 80.86 или 81.16, тогда как 13 и 1.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PTF?

Инвестирование в Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 49.57 - 81.76 и текущей цены 80.86. Многие сравнивают 8.06% и 35.29% перед размещением ордеров на 80.86 или 81.16. Изучайте ежедневные изменения цены PTF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?

Самая высокая цена Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) за последний год составила 81.76. Акции заметно колебались в пределах 49.57 - 81.76, сравнение с 76.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?

Самая низкая цена Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) за год составила 49.57. Сравнение с текущими 80.86 и 49.57 - 81.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PTF?

В прошлом Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.29 и 25.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
79.55 80.99
Годовой диапазон
49.57 81.76
Предыдущее закрытие
76.29
Open
79.55
Bid
80.86
Ask
81.16
Low
79.55
High
80.99
Объем
13
Дневное изменение
5.99%
Месячное изменение
8.06%
6-месячное изменение
35.29%
Годовое изменение
25.89%
