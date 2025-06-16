- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PTF: Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
Курс PTF за сегодня изменился на 5.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.55, а максимальная — 80.99.
Следите за динамикой Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PTF
- Should You Invest in the Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF)?
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- PTF: Technology Dashboard For August
- Should You Invest in the Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF)?
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- President 'Fiscal' And The Road Ahead
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PTF сегодня?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) сегодня оценивается на уровне 80.86. Инструмент торгуется в пределах 79.55 - 80.99, вчерашнее закрытие составило 76.29, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF в настоящее время оценивается в 80.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.89% и USD. Отслеживайте движения PTF на графике в реальном времени.
Как купить акции PTF?
Вы можете купить акции Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) по текущей цене 80.86. Ордера обычно размещаются около 80.86 или 81.16, тогда как 13 и 1.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PTF?
Инвестирование в Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 49.57 - 81.76 и текущей цены 80.86. Многие сравнивают 8.06% и 35.29% перед размещением ордеров на 80.86 или 81.16. Изучайте ежедневные изменения цены PTF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?
Самая высокая цена Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) за последний год составила 81.76. Акции заметно колебались в пределах 49.57 - 81.76, сравнение с 76.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?
Самая низкая цена Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) за год составила 49.57. Сравнение с текущими 80.86 и 49.57 - 81.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PTF?
В прошлом Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.29 и 25.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 76.29
- Open
- 79.55
- Bid
- 80.86
- Ask
- 81.16
- Low
- 79.55
- High
- 80.99
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 5.99%
- Месячное изменение
- 8.06%
- 6-месячное изменение
- 35.29%
- Годовое изменение
- 25.89%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.