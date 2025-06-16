PTF: Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
今日PTF汇率已更改4.88%。当日，交易品种以低点79.55和高点80.46进行交易。
关注Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PTF股票今天的价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF股票今天的定价为80.01。它在79.55 - 80.46范围内交易，昨天的收盘价为76.29，交易量达到4。PTF的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF股票是否支付股息？
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF目前的价值为80.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.57%和USD。实时查看图表以跟踪PTF走势。
如何购买PTF股票？
您可以以80.01的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF股票。订单通常设置在80.01或80.31附近，而4和0.58%显示市场活动。立即关注PTF的实时图表更新。
如何投资PTF股票？
投资Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF需要考虑年度范围49.57 - 81.76和当前价格80.01。许多人在以80.01或80.31下订单之前，会比较6.92%和。实时查看PTF价格图表，了解每日变化。
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF的最高价格是81.76。在49.57 - 81.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF的绩效。
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF（PTF）的最低价格为49.57。将其与当前的80.01和49.57 - 81.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PTF股票是什么时候拆分的？
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.29和24.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 76.29
- 开盘价
- 79.55
- 卖价
- 80.01
- 买价
- 80.31
- 最低价
- 79.55
- 最高价
- 80.46
- 交易量
- 4
- 日变化
- 4.88%
- 月变化
- 6.92%
- 6个月变化
- 33.86%
- 年变化
- 24.57%