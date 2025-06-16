报价部分
PTF: Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

80.01 USD 3.72 (4.88%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PTF汇率已更改4.88%。当日，交易品种以低点79.55和高点80.46进行交易。

关注Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

PTF新闻

常见问题解答

PTF股票今天的价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF股票今天的定价为80.01。它在79.55 - 80.46范围内交易，昨天的收盘价为76.29，交易量达到4。PTF的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF股票是否支付股息？

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF目前的价值为80.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.57%和USD。实时查看图表以跟踪PTF走势。

如何购买PTF股票？

您可以以80.01的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF股票。订单通常设置在80.01或80.31附近，而4和0.58%显示市场活动。立即关注PTF的实时图表更新。

如何投资PTF股票？

投资Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF需要考虑年度范围49.57 - 81.76和当前价格80.01。许多人在以80.01或80.31下订单之前，会比较6.92%和。实时查看PTF价格图表，了解每日变化。

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF的最高价格是81.76。在49.57 - 81.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF的绩效。

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF（PTF）的最低价格为49.57。将其与当前的80.01和49.57 - 81.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PTF股票是什么时候拆分的？

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.29和24.57%中可见。

日范围
79.55 80.46
年范围
49.57 81.76
前一天收盘价
76.29
开盘价
79.55
卖价
80.01
买价
80.31
最低价
79.55
最高价
80.46
交易量
4
日变化
4.88%
月变化
6.92%
6个月变化
33.86%
年变化
24.57%
