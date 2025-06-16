- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PTF: Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
Il tasso di cambio PTF ha avuto una variazione del 4.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 79.55 e ad un massimo di 80.46.
Segui le dinamiche di Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTF News
- Should You Invest in the Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF)?
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- PTF: Technology Dashboard For August
- Should You Invest in the Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF)?
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- President 'Fiscal' And The Road Ahead
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PTF oggi?
Oggi le azioni Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF sono prezzate a 80.01. Viene scambiato all'interno di 79.55 - 80.46, la chiusura di ieri è stata 76.29 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PTF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF pagano dividendi?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF è attualmente valutato a 80.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 24.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PTF.
Come acquistare azioni PTF?
Puoi acquistare azioni Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF al prezzo attuale di 80.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 80.01 o 80.31, mentre 4 e 0.58% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PTF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PTF?
Investire in Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF implica considerare l'intervallo annuale 49.57 - 81.76 e il prezzo attuale 80.01. Molti confrontano 6.92% e 33.86% prima di effettuare ordini su 80.01 o 80.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PTF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?
Il prezzo massimo di Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF nell'ultimo anno è stato 81.76. All'interno di 49.57 - 81.76, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 76.29 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?
Il prezzo più basso di Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) nel corso dell'anno è stato 49.57. Confrontandolo con gli attuali 80.01 e 49.57 - 81.76 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PTF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PTF?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 76.29 e 24.57%.
- Chiusura Precedente
- 76.29
- Apertura
- 79.55
- Bid
- 80.01
- Ask
- 80.31
- Minimo
- 79.55
- Massimo
- 80.46
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 4.88%
- Variazione Mensile
- 6.92%
- Variazione Semestrale
- 33.86%
- Variazione Annuale
- 24.57%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev