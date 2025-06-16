- Übersicht
PTF: Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
Der Wechselkurs von PTF hat sich für heute um 6.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.55 bis zu einem Hoch von 81.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PTF News
Should You Invest in the Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF)?
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PTF heute?
Die Aktie von Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) notiert heute bei 81.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von 79.55 - 81.55 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 76.29 und das Handelsvolumen erreichte 25. Das Live-Chart von PTF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PTF Dividenden?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF wird derzeit mit 81.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PTF zu verfolgen.
Wie kaufe ich PTF-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) zum aktuellen Kurs von 81.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 81.40 oder 81.70 platziert, während 25 und 2.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PTF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PTF-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF müssen die jährliche Spanne 49.57 - 81.76 und der aktuelle Kurs 81.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 8.78% und 36.19%, bevor sie Orders zu 81.40 oder 81.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PTF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) im vergangenen Jahr lag bei 81.76. Innerhalb von 49.57 - 81.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 76.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) im Laufe des Jahres betrug 49.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 81.40 und der Spanne 49.57 - 81.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PTF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PTF statt?
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 76.29 und 26.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.29
- Eröffnung
- 79.55
- Bid
- 81.40
- Ask
- 81.70
- Tief
- 79.55
- Hoch
- 81.55
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 6.70%
- Monatsänderung
- 8.78%
- 6-Monatsänderung
- 36.19%
- Jahresänderung
- 26.73%
