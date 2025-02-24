PSK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SPDR ICE Preferred Securities ETF hisse senedi 32.79 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 32.75 - 32.79 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.77 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 22 değerine ulaştı. PSK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR ICE Preferred Securities ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? SPDR ICE Preferred Securities ETF hisse senedi şu anda 32.79 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -5.94% ve USD değerlerini izler. PSK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PSK hisse senedi nasıl alınır? SPDR ICE Preferred Securities ETF hisselerini şu anki 32.79 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 32.79 ve Ask 33.09 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 22 ve günlük değişim oranı 0.03% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PSK fiyat hareketlerini takip edin.

SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF hisse senedi yıllık olarak 35.34 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 30.85 - 35.34). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.77 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR ICE Preferred Securities ETF performansını takip edin.

SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 30.85 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 32.79 ve hareket ettiği yıllık aralık 30.85 - 35.34 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PSK fiyat hareketlerini izleyin.