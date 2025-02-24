- Genel bakış
PSK: SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK fiyatı bugün 0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.75 ve Yüksek fiyatı olarak 32.79 aralığında işlem gördü.
SPDR ICE Preferred Securities ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PSK haberleri
Sıkça sorulan sorular
PSK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün SPDR ICE Preferred Securities ETF hisse senedi 32.79 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 32.75 - 32.79 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.77 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 22 değerine ulaştı. PSK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
SPDR ICE Preferred Securities ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
SPDR ICE Preferred Securities ETF hisse senedi şu anda 32.79 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -5.94% ve USD değerlerini izler. PSK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
PSK hisse senedi nasıl alınır?
SPDR ICE Preferred Securities ETF hisselerini şu anki 32.79 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 32.79 ve Ask 33.09 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 22 ve günlük değişim oranı 0.03% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PSK fiyat hareketlerini takip edin.
PSK hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
SPDR ICE Preferred Securities ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 30.85 - 35.34 ve mevcut fiyatı 32.79 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 32.79 veya Ask 33.09 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.39% ve 6 aylık değişim oranı 3.24% değerlerini karşılaştırır. PSK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF hisse senedi yıllık olarak 35.34 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 30.85 - 35.34). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.77 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR ICE Preferred Securities ETF performansını takip edin.
SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 30.85 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 32.79 ve hareket ettiği yıllık aralık 30.85 - 35.34 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PSK fiyat hareketlerini izleyin.
PSK hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
SPDR ICE Preferred Securities ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 32.77 ve yıllık değişim oranı -5.94% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 32.77
- Açılış
- 32.78
- Satış
- 32.79
- Alış
- 33.09
- Düşük
- 32.75
- Yüksek
- 32.79
- Hacim
- 22
- Günlük değişim
- 0.06%
- Aylık değişim
- -0.39%
- 6 aylık değişim
- 3.24%
- Yıllık değişim
- -5.94%
