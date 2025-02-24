- Panoramica
PSK: SPDR ICE Preferred Securities ETF
Il tasso di cambio PSK ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.75 e ad un massimo di 32.79.
Segui le dinamiche di SPDR ICE Preferred Securities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PSK News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PSK oggi?
Oggi le azioni SPDR ICE Preferred Securities ETF sono prezzate a 32.79. Viene scambiato all'interno di 32.75 - 32.79, la chiusura di ieri è stata 32.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PSK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR ICE Preferred Securities ETF pagano dividendi?
SPDR ICE Preferred Securities ETF è attualmente valutato a 32.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PSK.
Come acquistare azioni PSK?
Puoi acquistare azioni SPDR ICE Preferred Securities ETF al prezzo attuale di 32.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.79 o 33.09, mentre 22 e 0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PSK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PSK?
Investire in SPDR ICE Preferred Securities ETF implica considerare l'intervallo annuale 30.85 - 35.34 e il prezzo attuale 32.79. Molti confrontano -0.39% e 3.24% prima di effettuare ordini su 32.79 o 33.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PSK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?
Il prezzo massimo di SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF nell'ultimo anno è stato 35.34. All'interno di 30.85 - 35.34, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR ICE Preferred Securities ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?
Il prezzo più basso di SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) nel corso dell'anno è stato 30.85. Confrontandolo con gli attuali 32.79 e 30.85 - 35.34 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PSK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PSK?
SPDR ICE Preferred Securities ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.77 e -5.94%.
- Chiusura Precedente
- 32.77
- Apertura
- 32.78
- Bid
- 32.79
- Ask
- 33.09
- Minimo
- 32.75
- Massimo
- 32.79
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- 0.06%
- Variazione Mensile
- -0.39%
- Variazione Semestrale
- 3.24%
- Variazione Annuale
- -5.94%
