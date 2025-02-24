- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PSK: SPDR ICE Preferred Securities ETF
A taxa do PSK para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.76 e o mais alto foi 32.79.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR ICE Preferred Securities ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSK Notícias
- PrairieSky revela crescimento de 8% na produção de petróleo no 2º tri de 2025
- PrairieSky Q2 2025 slides reveal 8% oil production growth, expanded credit facility
- Tax Treatment Of Preferreds Vs. Bonds: Why Qualified Dividends Matter More Now
- How A U.S. Government Shutdown Could Impact Preferred Stock Issuers
- PSK's Portfolio Breakdown (NYSEARCA:PSK)
- Why Preferred Investors Need To Understand Negative Yield To Call
- PrairieSky Q2 2025 slides: Record oil production offsets earnings miss
- PrairieSky Royalty stock maintains Outperform rating at BMO on record oil output
- Earnings call transcript: PrairieSky Royalty misses Q2 2025 EPS forecasts
- SPDR ICE Preferred Securities ETF's Portfolio Review (NYSEARCA:PSK)
- PrairieSky Royalty Declares Quarterly Dividend
- PrairieSky to buy back 6.5% of shares under new bid
- Qualified Dividend Income: Edging Out Bond Interest When It Comes To Taxes
- Top Preferred Equity ETFs For High Monthly Dividends: Up To 7% Yields
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PSK hoje?
Hoje SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) está avaliado em 32.77. O instrumento é negociado dentro de 32.76 - 32.79, o fechamento de ontem foi 32.77, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PSK em tempo real.
As ações de SPDR ICE Preferred Securities ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR ICE Preferred Securities ETF está avaliado em 32.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -6.00% e USD. Monitore os movimentos de PSK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PSK?
Você pode comprar ações de SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) pelo preço atual 32.77. Ordens geralmente são executadas perto de 32.77 ou 33.07, enquanto 16 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PSK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PSK?
Investir em SPDR ICE Preferred Securities ETF envolve considerar a faixa anual 30.85 - 35.34 e o preço atual 32.77. Muitos comparam -0.46% e 3.18% antes de enviar ordens em 32.77 ou 33.07. Estude as mudanças diárias de preço de PSK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?
O maior preço de SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) no último ano foi 35.34. As ações oscilaram bastante dentro de 30.85 - 35.34, e a comparação com 32.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR ICE Preferred Securities ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?
O menor preço de SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) no ano foi 30.85. A comparação com o preço atual 32.77 e 30.85 - 35.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PSK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PSK?
No passado SPDR ICE Preferred Securities ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.77 e -6.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.77
- Open
- 32.78
- Bid
- 32.77
- Ask
- 33.07
- Low
- 32.76
- High
- 32.79
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.46%
- Mudança de 6 meses
- 3.18%
- Mudança anual
- -6.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.