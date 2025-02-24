КотировкиРазделы
PSK: SPDR ICE Preferred Securities ETF

32.77 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSK за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.76, а максимальная — 32.79.

Следите за динамикой SPDR ICE Preferred Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSK сегодня?

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) сегодня оценивается на уровне 32.77. Инструмент торгуется в пределах 32.76 - 32.79, вчерашнее закрытие составило 32.77, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR ICE Preferred Securities ETF?

SPDR ICE Preferred Securities ETF в настоящее время оценивается в 32.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.00% и USD. Отслеживайте движения PSK на графике в реальном времени.

Как купить акции PSK?

Вы можете купить акции SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) по текущей цене 32.77. Ордера обычно размещаются около 32.77 или 33.07, тогда как 16 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSK?

Инвестирование в SPDR ICE Preferred Securities ETF предполагает учет годового диапазона 30.85 - 35.34 и текущей цены 32.77. Многие сравнивают -0.46% и 3.18% перед размещением ордеров на 32.77 или 33.07. Изучайте ежедневные изменения цены PSK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?

Самая высокая цена SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) за последний год составила 35.34. Акции заметно колебались в пределах 30.85 - 35.34, сравнение с 32.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR ICE Preferred Securities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?

Самая низкая цена SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) за год составила 30.85. Сравнение с текущими 32.77 и 30.85 - 35.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSK?

В прошлом SPDR ICE Preferred Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.77 и -6.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.76 32.79
Годовой диапазон
30.85 35.34
Предыдущее закрытие
32.77
Open
32.78
Bid
32.77
Ask
33.07
Low
32.76
High
32.79
Объем
16
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.46%
6-месячное изменение
3.18%
Годовое изменение
-6.00%
