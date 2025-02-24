- Обзор рынка
PSK: SPDR ICE Preferred Securities ETF
Курс PSK за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.76, а максимальная — 32.79.
Следите за динамикой SPDR ICE Preferred Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSK сегодня?
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) сегодня оценивается на уровне 32.77. Инструмент торгуется в пределах 32.76 - 32.79, вчерашнее закрытие составило 32.77, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR ICE Preferred Securities ETF?
SPDR ICE Preferred Securities ETF в настоящее время оценивается в 32.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.00% и USD. Отслеживайте движения PSK на графике в реальном времени.
Как купить акции PSK?
Вы можете купить акции SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) по текущей цене 32.77. Ордера обычно размещаются около 32.77 или 33.07, тогда как 16 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSK?
Инвестирование в SPDR ICE Preferred Securities ETF предполагает учет годового диапазона 30.85 - 35.34 и текущей цены 32.77. Многие сравнивают -0.46% и 3.18% перед размещением ордеров на 32.77 или 33.07. Изучайте ежедневные изменения цены PSK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) за последний год составила 35.34. Акции заметно колебались в пределах 30.85 - 35.34, сравнение с 32.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR ICE Preferred Securities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) за год составила 30.85. Сравнение с текущими 32.77 и 30.85 - 35.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSK?
В прошлом SPDR ICE Preferred Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.77 и -6.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.77
- Open
- 32.78
- Bid
- 32.77
- Ask
- 33.07
- Low
- 32.76
- High
- 32.79
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.46%
- 6-месячное изменение
- 3.18%
- Годовое изменение
- -6.00%
