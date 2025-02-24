报价部分
货币 / PSK
回到股票

PSK: SPDR ICE Preferred Securities ETF

32.79 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PSK汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点32.75和高点32.79进行交易。

关注SPDR ICE Preferred Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

PSK新闻

常见问题解答

PSK股票今天的价格是多少？

SPDR ICE Preferred Securities ETF股票今天的定价为32.79。它在32.75 - 32.79范围内交易，昨天的收盘价为32.77，交易量达到22。PSK的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR ICE Preferred Securities ETF股票是否支付股息？

SPDR ICE Preferred Securities ETF目前的价值为32.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.94%和USD。实时查看图表以跟踪PSK走势。

如何购买PSK股票？

您可以以32.79的当前价格购买SPDR ICE Preferred Securities ETF股票。订单通常设置在32.79或33.09附近，而22和0.03%显示市场活动。立即关注PSK的实时图表更新。

如何投资PSK股票？

投资SPDR ICE Preferred Securities ETF需要考虑年度范围30.85 - 35.34和当前价格32.79。许多人在以32.79或33.09下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看PSK价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF的最高价格是35.34。在30.85 - 35.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR ICE Preferred Securities ETF的绩效。

SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF股票的最低价格是多少？

SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF（PSK）的最低价格为30.85。将其与当前的32.79和30.85 - 35.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PSK股票是什么时候拆分的？

SPDR ICE Preferred Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.77和-5.94%中可见。

日范围
32.75 32.79
年范围
30.85 35.34
前一天收盘价
32.77
开盘价
32.78
卖价
32.79
买价
33.09
最低价
32.75
最高价
32.79
交易量
22
日变化
0.06%
月变化
-0.39%
6个月变化
3.24%
年变化
-5.94%
