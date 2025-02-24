PSK: SPDR ICE Preferred Securities ETF
今日PSK汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点32.75和高点32.79进行交易。
关注SPDR ICE Preferred Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PSK新闻
常见问题解答
PSK股票今天的价格是多少？
SPDR ICE Preferred Securities ETF股票今天的定价为32.79。它在32.75 - 32.79范围内交易，昨天的收盘价为32.77，交易量达到22。PSK的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR ICE Preferred Securities ETF股票是否支付股息？
SPDR ICE Preferred Securities ETF目前的价值为32.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.94%和USD。实时查看图表以跟踪PSK走势。
如何购买PSK股票？
您可以以32.79的当前价格购买SPDR ICE Preferred Securities ETF股票。订单通常设置在32.79或33.09附近，而22和0.03%显示市场活动。立即关注PSK的实时图表更新。
如何投资PSK股票？
投资SPDR ICE Preferred Securities ETF需要考虑年度范围30.85 - 35.34和当前价格32.79。许多人在以32.79或33.09下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看PSK价格图表，了解每日变化。
SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF的最高价格是35.34。在30.85 - 35.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR ICE Preferred Securities ETF的绩效。
SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF股票的最低价格是多少？
SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF（PSK）的最低价格为30.85。将其与当前的32.79和30.85 - 35.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PSK股票是什么时候拆分的？
SPDR ICE Preferred Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.77和-5.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.77
- 开盘价
- 32.78
- 卖价
- 32.79
- 买价
- 33.09
- 最低价
- 32.75
- 最高价
- 32.79
- 交易量
- 22
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- -0.39%
- 6个月变化
- 3.24%
- 年变化
- -5.94%
- 实际值
