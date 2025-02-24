CotationsSections
PSK: SPDR ICE Preferred Securities ETF

32.79 USD 0.02 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PSK a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.75 et à un maximum de 32.79.

Suivez la dynamique SPDR ICE Preferred Securities ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PSK aujourd'hui ?

L'action SPDR ICE Preferred Securities ETF est cotée à 32.79 aujourd'hui. Elle se négocie dans 32.75 - 32.79, a clôturé hier à 32.77 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de PSK présente ces mises à jour.

L'action SPDR ICE Preferred Securities ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR ICE Preferred Securities ETF est actuellement valorisé à 32.79. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PSK.

Comment acheter des actions PSK ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR ICE Preferred Securities ETF au cours actuel de 32.79. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.79 ou de 33.09, le 22 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PSK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PSK ?

Investir dans SPDR ICE Preferred Securities ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 30.85 - 35.34 et le prix actuel 32.79. Beaucoup comparent -0.39% et 3.24% avant de passer des ordres à 32.79 ou 33.09. Consultez le graphique du cours de PSK en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF l'année dernière était 35.34. Au cours de 30.85 - 35.34, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.77 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR ICE Preferred Securities ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) sur l'année a été 30.85. Sa comparaison avec 32.79 et 30.85 - 35.34 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PSK sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PSK a-t-elle été divisée ?

SPDR ICE Preferred Securities ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.77 et -5.94% après les opérations sur titres.

Range quotidien
32.75 32.79
Range Annuel
30.85 35.34
Clôture Précédente
32.77
Ouverture
32.78
Bid
32.79
Ask
33.09
Plus Bas
32.75
Plus Haut
32.79
Volume
22
Changement quotidien
0.06%
Changement Mensuel
-0.39%
Changement à 6 Mois
3.24%
Changement Annuel
-5.94%
