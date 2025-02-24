クォートセクション
通貨 / PSK
PSK: SPDR ICE Preferred Securities ETF

32.87 USD 0.17 (0.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PSKの今日の為替レートは、0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり32.81の安値と32.90の高値で取引されました。

SPDR ICE Preferred Securities ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PSK株の現在の価格は？

SPDR ICE Preferred Securities ETFの株価は本日32.87です。32.81 - 32.90内で取引され、前日の終値は32.70、取引量は33に達しました。PSKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR ICE Preferred Securities ETFの株は配当を出しますか？

SPDR ICE Preferred Securities ETFの現在の価格は32.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.71%やUSDにも注目します。PSKの動きはライブチャートで確認できます。

PSK株を買う方法は？

SPDR ICE Preferred Securities ETFの株は現在32.87で購入可能です。注文は通常32.87または33.17付近で行われ、33や0.18%が市場の動きを示します。PSKの最新情報はライブチャートで確認できます。

PSK株に投資する方法は？

SPDR ICE Preferred Securities ETFへの投資では、年間の値幅30.85 - 35.34と現在の32.87を考慮します。注文は多くの場合32.87や33.17で行われる前に、-0.15%や3.49%と比較されます。PSKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) ICE Preferred Securities ETFの株の最高値は？

SPDR(R) ICE Preferred Securities ETFの過去1年の最高値は35.34でした。30.85 - 35.34内で株価は大きく変動し、32.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR ICE Preferred Securities ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) ICE Preferred Securities ETFの株の最低値は？

SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF(PSK)の年間最安値は30.85でした。現在の32.87や30.85 - 35.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PSKの動きはライブチャートで確認できます。

PSKの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR ICE Preferred Securities ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.70、-5.71%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.81 32.90
1年のレンジ
30.85 35.34
以前の終値
32.70
始値
32.81
買値
32.87
買値
33.17
安値
32.81
高値
32.90
出来高
33
1日の変化
0.52%
1ヶ月の変化
-0.15%
6ヶ月の変化
3.49%
1年の変化
-5.71%
