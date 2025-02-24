- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PSK: SPDR ICE Preferred Securities ETF
Der Wechselkurs von PSK hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.81 bis zu einem Hoch von 32.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR ICE Preferred Securities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSK News
- PrairieSky Q2 2025 slides reveal 8% oil production growth, expanded credit facility
- Tax Treatment Of Preferreds Vs. Bonds: Why Qualified Dividends Matter More Now
- How A U.S. Government Shutdown Could Impact Preferred Stock Issuers
- PSK's Portfolio Breakdown (NYSEARCA:PSK)
- Why Preferred Investors Need To Understand Negative Yield To Call
- PrairieSky Q2 2025 slides: Record oil production offsets earnings miss
- PrairieSky Royalty stock maintains Outperform rating at BMO on record oil output
- Earnings call transcript: PrairieSky Royalty misses Q2 2025 EPS forecasts
- SPDR ICE Preferred Securities ETF's Portfolio Review (NYSEARCA:PSK)
- PrairieSky Royalty Declares Quarterly Dividend
- PrairieSky to buy back 6.5% of shares under new bid
- Qualified Dividend Income: Edging Out Bond Interest When It Comes To Taxes
- Top Preferred Equity ETFs For High Monthly Dividends: Up To 7% Yields
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PSK heute?
Die Aktie von SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) notiert heute bei 32.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von 32.81 - 32.90 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.70 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von PSK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PSK Dividenden?
SPDR ICE Preferred Securities ETF wird derzeit mit 32.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PSK zu verfolgen.
Wie kaufe ich PSK-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) zum aktuellen Kurs von 32.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.87 oder 33.17 platziert, während 33 und 0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PSK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PSK-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR ICE Preferred Securities ETF müssen die jährliche Spanne 30.85 - 35.34 und der aktuelle Kurs 32.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.15% und 3.49%, bevor sie Orders zu 32.87 oder 33.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PSK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?
Der höchste Kurs von SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) im vergangenen Jahr lag bei 35.34. Innerhalb von 30.85 - 35.34 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR ICE Preferred Securities ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) im Laufe des Jahres betrug 30.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.87 und der Spanne 30.85 - 35.34 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PSK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PSK statt?
SPDR ICE Preferred Securities ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.70 und -5.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.70
- Eröffnung
- 32.81
- Bid
- 32.87
- Ask
- 33.17
- Tief
- 32.81
- Hoch
- 32.90
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- 0.52%
- Monatsänderung
- -0.15%
- 6-Monatsänderung
- 3.49%
- Jahresänderung
- -5.71%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 10.7
- Erw
- -13.1
- Vorh
- -8.7
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh