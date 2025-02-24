CotizacionesSecciones
PSK: SPDR ICE Preferred Securities ETF

32.87 USD 0.17 (0.52%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PSK de hoy ha cambiado un 0.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.81, mientras que el máximo ha alcanzado 32.90.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR ICE Preferred Securities ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de PSK hoy?

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) se evalúa hoy en 32.87. El instrumento se negocia dentro de 32.81 - 32.90; el cierre de ayer ha sido 32.70 y el volumen comercial ha alcanzado 33. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PSK en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR ICE Preferred Securities ETF?

SPDR ICE Preferred Securities ETF se evalúa actualmente en 32.87. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -5.71% y USD. Monitoree los movimientos de PSK en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de PSK?

Puede comprar acciones de SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) al precio actual de 32.87. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.87 o 33.17, mientras que 33 y 0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PSK en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de PSK?

Invertir en SPDR ICE Preferred Securities ETF implica tener en cuenta el rango anual 30.85 - 35.34 y el precio actual 32.87. Muchos comparan -0.15% y 3.49% antes de colocar órdenes en 32.87 o 33.17. Estudie los cambios diarios de precios de PSK en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?

El precio más alto de SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) en el último año ha sido 35.34. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 30.85 - 35.34, una comparación con 32.70 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR ICE Preferred Securities ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF?

El precio más bajo de SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF (PSK) para el año ha sido 30.85. La comparación con los actuales 32.87 y 30.85 - 35.34 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PSK en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PSK?

En el pasado, SPDR ICE Preferred Securities ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.70 y -5.71% después de las acciones corporativas.

Rango diario
32.81 32.90
Rango anual
30.85 35.34
Cierres anteriores
32.70
Open
32.81
Bid
32.87
Ask
33.17
Low
32.81
High
32.90
Volumen
33
Cambio diario
0.52%
Cambio mensual
-0.15%
Cambio a 6 meses
3.49%
Cambio anual
-5.71%
