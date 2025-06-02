FiyatlarBölümler
PSIX
PSIX: POWER SOLUTIONS INTL INC

109.98 USD 3.78 (3.56%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PSIX fiyatı bugün 3.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 105.80 ve Yüksek fiyatı olarak 110.80 aralığında işlem gördü.

POWER SOLUTIONS INTL INC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
105.80 110.80
Yıllık aralık
5.12 110.80
Önceki kapanış
106.20
Açılış
106.30
Satış
109.98
Alış
110.28
Düşük
105.80
Yüksek
110.80
Hacim
1.904 K
Günlük değişim
3.56%
Aylık değişim
37.22%
6 aylık değişim
331.46%
Yıllık değişim
1867.44%
21 Eylül, Pazar