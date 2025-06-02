CotationsSections
PSIX: POWER SOLUTIONS INTL INC

109.98 USD 3.78 (3.56%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PSIX a changé de 3.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.80 et à un maximum de 110.80.

Suivez la dynamique POWER SOLUTIONS INTL INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
105.80 110.80
Range Annuel
5.12 110.80
Clôture Précédente
106.20
Ouverture
106.30
Bid
109.98
Ask
110.28
Plus Bas
105.80
Plus Haut
110.80
Volume
1.904 K
Changement quotidien
3.56%
Changement Mensuel
37.22%
Changement à 6 Mois
331.46%
Changement Annuel
1867.44%
20 septembre, samedi