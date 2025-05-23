Moedas / PSIX
PSIX: POWER SOLUTIONS INTL INC
104.55 USD 3.04 (2.99%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PSIX para hoje mudou para 2.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 101.29 e o mais alto foi 105.84.
Veja a dinâmica do par de moedas POWER SOLUTIONS INTL INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSIX Notícias
Faixa diária
101.29 105.84
Faixa anual
5.12 105.84
- Fechamento anterior
- 101.51
- Open
- 103.15
- Bid
- 104.55
- Ask
- 104.85
- Low
- 101.29
- High
- 105.84
- Volume
- 554
- Mudança diária
- 2.99%
- Mudança mensal
- 30.44%
- Mudança de 6 meses
- 310.16%
- Mudança anual
- 1770.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh