PSIX: POWER SOLUTIONS INTL INC
106.20 USD 4.69 (4.62%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSIX hat sich für heute um 4.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 101.29 bis zu einem Hoch von 108.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die POWER SOLUTIONS INTL INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
101.29 108.84
Jahresspanne
5.12 108.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 101.51
- Eröffnung
- 103.15
- Bid
- 106.20
- Ask
- 106.50
- Tief
- 101.29
- Hoch
- 108.84
- Volumen
- 1.736 K
- Tagesänderung
- 4.62%
- Monatsänderung
- 32.50%
- 6-Monatsänderung
- 316.63%
- Jahresänderung
- 1799.82%
