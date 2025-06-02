KurseKategorien
PSIX: POWER SOLUTIONS INTL INC

106.20 USD 4.69 (4.62%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PSIX hat sich für heute um 4.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 101.29 bis zu einem Hoch von 108.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die POWER SOLUTIONS INTL INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
101.29 108.84
Jahresspanne
5.12 108.84
Vorheriger Schlusskurs
101.51
Eröffnung
103.15
Bid
106.20
Ask
106.50
Tief
101.29
Hoch
108.84
Volumen
1.736 K
Tagesänderung
4.62%
Monatsänderung
32.50%
6-Monatsänderung
316.63%
Jahresänderung
1799.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K