КотировкиРазделы
Валюты / PSIX
Назад в Рынок акций США

PSIX: POWER SOLUTIONS INTL INC

98.42 USD 2.90 (3.04%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSIX за сегодня изменился на 3.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.67, а максимальная — 98.52.

Следите за динамикой POWER SOLUTIONS INTL INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PSIX

Дневной диапазон
93.67 98.52
Годовой диапазон
5.12 100.98
Предыдущее закрытие
95.52
Open
96.25
Bid
98.42
Ask
98.72
Low
93.67
High
98.52
Объем
1.221 K
Дневное изменение
3.04%
Месячное изменение
22.79%
6-месячное изменение
286.11%
Годовое изменение
1660.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.