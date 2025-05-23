Currencies / PSIX
PSIX: POWER SOLUTIONS INTL INC
97.21 USD 1.69 (1.77%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
PSIX exchange rate has changed by 1.77% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 93.67 and at a high of 97.80.
Follow POWER SOLUTIONS INTL INC dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
PSIX News
Daily Range
93.67 97.80
Year Range
5.12 100.98
- Previous Close
- 95.52
- Open
- 96.25
- Bid
- 97.21
- Ask
- 97.51
- Low
- 93.67
- High
- 97.80
- Volume
- 898
- Daily Change
- 1.77%
- Month Change
- 21.29%
- 6 Months Change
- 281.37%
- Year Change
- 1639.00%
