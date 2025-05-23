QuotesSections
Currencies / PSIX
Back to US Stock Market

PSIX: POWER SOLUTIONS INTL INC

97.21 USD 1.69 (1.77%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

PSIX exchange rate has changed by 1.77% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 93.67 and at a high of 97.80.

Follow POWER SOLUTIONS INTL INC dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSIX News

Daily Range
93.67 97.80
Year Range
5.12 100.98
Previous Close
95.52
Open
96.25
Bid
97.21
Ask
97.51
Low
93.67
High
97.80
Volume
898
Daily Change
1.77%
Month Change
21.29%
6 Months Change
281.37%
Year Change
1639.00%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%