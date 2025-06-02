통화 / PSIX
PSIX: POWER SOLUTIONS INTL INC
109.98 USD 3.78 (3.56%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PSIX 환율이 오늘 3.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 105.80이고 고가는 110.80이었습니다.
POWER SOLUTIONS INTL INC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PSIX News
일일 변동 비율
105.80 110.80
년간 변동
5.12 110.80
- 이전 종가
- 106.20
- 시가
- 106.30
- Bid
- 109.98
- Ask
- 110.28
- 저가
- 105.80
- 고가
- 110.80
- 볼륨
- 1.904 K
- 일일 변동
- 3.56%
- 월 변동
- 37.22%
- 6개월 변동
- 331.46%
- 년간 변동율
- 1867.44%
20 9월, 토요일