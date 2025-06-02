通貨 / PSIX
PSIX: POWER SOLUTIONS INTL INC
106.20 USD 4.69 (4.62%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PSIXの今日の為替レートは、4.62%変化しました。日中、通貨は1あたり101.29の安値と108.84の高値で取引されました。
POWER SOLUTIONS INTL INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
101.29 108.84
1年のレンジ
5.12 108.84
- 以前の終値
- 101.51
- 始値
- 103.15
- 買値
- 106.20
- 買値
- 106.50
- 安値
- 101.29
- 高値
- 108.84
- 出来高
- 1.736 K
- 1日の変化
- 4.62%
- 1ヶ月の変化
- 32.50%
- 6ヶ月の変化
- 316.63%
- 1年の変化
- 1799.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K