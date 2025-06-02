クォートセクション
通貨 / PSIX
PSIX: POWER SOLUTIONS INTL INC

106.20 USD 4.69 (4.62%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PSIXの今日の為替レートは、4.62%変化しました。日中、通貨は1あたり101.29の安値と108.84の高値で取引されました。

POWER SOLUTIONS INTL INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
101.29 108.84
1年のレンジ
5.12 108.84
以前の終値
101.51
始値
103.15
買値
106.20
買値
106.50
安値
101.29
高値
108.84
出来高
1.736 K
1日の変化
4.62%
1ヶ月の変化
32.50%
6ヶ月の変化
316.63%
1年の変化
1799.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K