Dövizler / PSHG
PSHG: Performance Shipping Inc
1.85 USD 0.01 (0.54%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PSHG fiyatı bugün 0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.82 ve Yüksek fiyatı olarak 1.88 aralığında işlem gördü.
Performance Shipping Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSHG haberleri
- Performance Shipping secures 12-month charter for LR2 Aframax tanker
- Performance Shipping secures $29.75 million refinancing with Alpha Bank
- Performance Shipping raises $100 million in Nordic bond market
- Performance Shipping secures refinancing deal with Alpha Bank
- Source: Performance Shipping Inc.
- Performance Shipping Inc. Announces Fixed Income Investor Meetings
- Performance Shipping Inc. Reports Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025
Günlük aralık
1.82 1.88
Yıllık aralık
1.30 2.24
- Önceki kapanış
- 1.84
- Açılış
- 1.86
- Satış
- 1.85
- Alış
- 2.15
- Düşük
- 1.82
- Yüksek
- 1.88
- Hacim
- 62
- Günlük değişim
- 0.54%
- Aylık değişim
- -2.63%
- 6 aylık değişim
- 15.63%
- Yıllık değişim
- -3.14%
21 Eylül, Pazar