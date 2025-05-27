FiyatlarBölümler
Dövizler / PSHG
Geri dön - Hisse senetleri

PSHG: Performance Shipping Inc

1.85 USD 0.01 (0.54%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PSHG fiyatı bugün 0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.82 ve Yüksek fiyatı olarak 1.88 aralığında işlem gördü.

Performance Shipping Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSHG haberleri

Günlük aralık
1.82 1.88
Yıllık aralık
1.30 2.24
Önceki kapanış
1.84
Açılış
1.86
Satış
1.85
Alış
2.15
Düşük
1.82
Yüksek
1.88
Hacim
62
Günlük değişim
0.54%
Aylık değişim
-2.63%
6 aylık değişim
15.63%
Yıllık değişim
-3.14%
21 Eylül, Pazar