PSHG: Performance Shipping Inc
1.79 USD 0.04 (2.19%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSHG за сегодня изменился на -2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.77, а максимальная — 1.89.
Следите за динамикой Performance Shipping Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PSHG
- Performance Shipping secures 12-month charter for LR2 Aframax tanker
- Performance Shipping secures $29.75 million refinancing with Alpha Bank
- Performance Shipping raises $100 million in Nordic bond market
- Performance Shipping secures refinancing deal with Alpha Bank
- Source: Performance Shipping Inc.
- Performance Shipping Inc. Announces Fixed Income Investor Meetings
- Performance Shipping Inc. Reports Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025
Дневной диапазон
1.77 1.89
Годовой диапазон
1.30 2.24
- Предыдущее закрытие
- 1.83
- Open
- 1.89
- Bid
- 1.79
- Ask
- 2.09
- Low
- 1.77
- High
- 1.89
- Объем
- 262
- Дневное изменение
- -2.19%
- Месячное изменение
- -5.79%
- 6-месячное изменение
- 11.88%
- Годовое изменение
- -6.28%
