Valute / PSHG
PSHG: Performance Shipping Inc
1.85 USD 0.01 (0.54%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PSHG ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.82 e ad un massimo di 1.88.
Segui le dinamiche di Performance Shipping Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PSHG News
- Performance Shipping secures 12-month charter for LR2 Aframax tanker
- Performance Shipping secures $29.75 million refinancing with Alpha Bank
- Performance Shipping raises $100 million in Nordic bond market
- Performance Shipping secures refinancing deal with Alpha Bank
- Source: Performance Shipping Inc.
- Performance Shipping Inc. Announces Fixed Income Investor Meetings
- Performance Shipping Inc. Reports Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025
Intervallo Giornaliero
1.82 1.88
Intervallo Annuale
1.30 2.24
- Chiusura Precedente
- 1.84
- Apertura
- 1.86
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Minimo
- 1.82
- Massimo
- 1.88
- Volume
- 62
- Variazione giornaliera
- 0.54%
- Variazione Mensile
- -2.63%
- Variazione Semestrale
- 15.63%
- Variazione Annuale
- -3.14%
21 settembre, domenica