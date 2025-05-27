Moedas / PSHG
PSHG: Performance Shipping Inc
1.84 USD 0.04 (2.13%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PSHG para hoje mudou para -2.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.81 e o mais alto foi 1.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Performance Shipping Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSHG Notícias
- Performance Shipping secures 12-month charter for LR2 Aframax tanker
- Performance Shipping secures $29.75 million refinancing with Alpha Bank
- Performance Shipping raises $100 million in Nordic bond market
- Performance Shipping secures refinancing deal with Alpha Bank
- Source: Performance Shipping Inc.
- Performance Shipping Inc. Announces Fixed Income Investor Meetings
- Performance Shipping Inc. Reports Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025
Faixa diária
1.81 1.89
Faixa anual
1.30 2.24
- Fechamento anterior
- 1.88
- Open
- 1.89
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Low
- 1.81
- High
- 1.89
- Volume
- 146
- Mudança diária
- -2.13%
- Mudança mensal
- -3.16%
- Mudança de 6 meses
- 15.00%
- Mudança anual
- -3.66%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh