通貨 / PSHG
PSHG: Performance Shipping Inc
1.84 USD 0.04 (2.13%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PSHGの今日の為替レートは、-2.13%変化しました。日中、通貨は1あたり1.81の安値と1.89の高値で取引されました。
Performance Shipping Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PSHG News
- Performance Shipping secures 12-month charter for LR2 Aframax tanker
- Performance Shipping secures $29.75 million refinancing with Alpha Bank
- Performance Shipping raises $100 million in Nordic bond market
- Performance Shipping secures refinancing deal with Alpha Bank
- Source: Performance Shipping Inc.
- Performance Shipping Inc. Announces Fixed Income Investor Meetings
- Performance Shipping Inc. Reports Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025
1日のレンジ
1.81 1.89
1年のレンジ
1.30 2.24
- 以前の終値
- 1.88
- 始値
- 1.89
- 買値
- 1.84
- 買値
- 2.14
- 安値
- 1.81
- 高値
- 1.89
- 出来高
- 146
- 1日の変化
- -2.13%
- 1ヶ月の変化
- -3.16%
- 6ヶ月の変化
- 15.00%
- 1年の変化
- -3.66%
