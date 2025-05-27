Devises / PSHG
PSHG: Performance Shipping Inc
1.85 USD 0.01 (0.54%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PSHG a changé de 0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.82 et à un maximum de 1.88.
Suivez la dynamique Performance Shipping Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PSHG Nouvelles
- Performance Shipping secures 12-month charter for LR2 Aframax tanker
- Performance Shipping secures $29.75 million refinancing with Alpha Bank
- Performance Shipping raises $100 million in Nordic bond market
- Performance Shipping secures refinancing deal with Alpha Bank
- Source: Performance Shipping Inc.
- Performance Shipping Inc. Announces Fixed Income Investor Meetings
- Performance Shipping Inc. Reports Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025
Range quotidien
1.82 1.88
Range Annuel
1.30 2.24
- Clôture Précédente
- 1.84
- Ouverture
- 1.86
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Plus Bas
- 1.82
- Plus Haut
- 1.88
- Volume
- 62
- Changement quotidien
- 0.54%
- Changement Mensuel
- -2.63%
- Changement à 6 Mois
- 15.63%
- Changement Annuel
- -3.14%
