Divisas / PSHG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PSHG: Performance Shipping Inc
1.88 USD 0.09 (5.03%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PSHG de hoy ha cambiado un 5.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.80, mientras que el máximo ha alcanzado 1.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Performance Shipping Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSHG News
- Performance Shipping secures 12-month charter for LR2 Aframax tanker
- Performance Shipping secures $29.75 million refinancing with Alpha Bank
- Performance Shipping raises $100 million in Nordic bond market
- Performance Shipping secures refinancing deal with Alpha Bank
- Source: Performance Shipping Inc.
- Performance Shipping Inc. Announces Fixed Income Investor Meetings
- Performance Shipping Inc. Reports Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025
Rango diario
1.80 1.89
Rango anual
1.30 2.24
- Cierres anteriores
- 1.79
- Open
- 1.86
- Bid
- 1.88
- Ask
- 2.18
- Low
- 1.80
- High
- 1.89
- Volumen
- 209
- Cambio diario
- 5.03%
- Cambio mensual
- -1.05%
- Cambio a 6 meses
- 17.50%
- Cambio anual
- -1.57%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B