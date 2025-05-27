Währungen / PSHG
PSHG: Performance Shipping Inc
1.84 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSHG hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.82 bis zu einem Hoch von 1.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Performance Shipping Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PSHG News
- Performance Shipping secures 12-month charter for LR2 Aframax tanker
- Performance Shipping secures $29.75 million refinancing with Alpha Bank
- Performance Shipping raises $100 million in Nordic bond market
- Performance Shipping secures refinancing deal with Alpha Bank
- Source: Performance Shipping Inc.
- Performance Shipping Inc. Announces Fixed Income Investor Meetings
- Performance Shipping Inc. Reports Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025
Tagesspanne
1.82 1.88
Jahresspanne
1.30 2.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.84
- Eröffnung
- 1.86
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Tief
- 1.82
- Hoch
- 1.88
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -3.16%
- 6-Monatsänderung
- 15.00%
- Jahresänderung
- -3.66%
