Dövizler / PRPO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PRPO: Precipio Inc
16.69 USD 0.88 (5.01%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRPO fiyatı bugün -5.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.01 ve Yüksek fiyatı olarak 17.50 aralığında işlem gördü.
Precipio Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRPO haberleri
- Precipio, Inc. (PRPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Precipio Inc reports strong Q2 2025 growth
- Precipio: Cash Flow Positivity May Remove Going Concern Language (undefined:PRPO)
- Deep Sail Capital Partner Q2 2025 Investor Letter
- Precipio amends warrant agreement, to receive $1.2M in cash
- Precipio is requesting Shareholders/Brokers vote today to avoid costly adjournment and rescheduling of Annual Shareholders Meeting
- Earnings call transcript: Precipio’s Q1 2025 shows revenue growth and stock surge
- Precipio Announces its Q1-2025 Financial Results
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Precipio, Inc. (PRPO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
16.01 17.50
Yıllık aralık
3.90 22.38
- Önceki kapanış
- 17.57
- Açılış
- 17.48
- Satış
- 16.69
- Alış
- 16.99
- Düşük
- 16.01
- Yüksek
- 17.50
- Hacim
- 54
- Günlük değişim
- -5.01%
- Aylık değişim
- 10.82%
- 6 aylık değişim
- 189.76%
- Yıllık değişim
- 145.08%
21 Eylül, Pazar