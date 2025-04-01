Moedas / PRPO
PRPO: Precipio Inc
17.57 USD 0.27 (1.51%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRPO para hoje mudou para -1.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.00 e o mais alto foi 17.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Precipio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.00 17.79
Faixa anual
3.90 22.38
- Fechamento anterior
- 17.84
- Open
- 17.65
- Bid
- 17.57
- Ask
- 17.87
- Low
- 17.00
- High
- 17.79
- Volume
- 31
- Mudança diária
- -1.51%
- Mudança mensal
- 16.67%
- Mudança de 6 meses
- 205.03%
- Mudança anual
- 158.00%
