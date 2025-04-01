Divisas / PRPO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PRPO: Precipio Inc
17.84 USD 0.57 (3.10%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRPO de hoy ha cambiado un -3.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.00, mientras que el máximo ha alcanzado 18.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Precipio Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRPO News
- Precipio, Inc. (PRPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Precipio Inc reports strong Q2 2025 growth
- Precipio: Cash Flow Positivity May Remove Going Concern Language (undefined:PRPO)
- Deep Sail Capital Partner Q2 2025 Investor Letter
- Precipio amends warrant agreement, to receive $1.2M in cash
- Precipio is requesting Shareholders/Brokers vote today to avoid costly adjournment and rescheduling of Annual Shareholders Meeting
- Earnings call transcript: Precipio’s Q1 2025 shows revenue growth and stock surge
- Precipio Announces its Q1-2025 Financial Results
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Precipio, Inc. (PRPO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
17.00 18.50
Rango anual
3.90 22.38
- Cierres anteriores
- 18.41
- Open
- 18.50
- Bid
- 17.84
- Ask
- 18.14
- Low
- 17.00
- High
- 18.50
- Volumen
- 36
- Cambio diario
- -3.10%
- Cambio mensual
- 18.46%
- Cambio a 6 meses
- 209.72%
- Cambio anual
- 161.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B