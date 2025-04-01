Валюты / PRPO
PRPO: Precipio Inc
18.41 USD 0.31 (1.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRPO за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.15, а максимальная — 18.80.
Следите за динамикой Precipio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRPO
- Precipio, Inc. (PRPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Precipio Inc reports strong Q2 2025 growth
- Precipio: Cash Flow Positivity May Remove Going Concern Language (undefined:PRPO)
- Deep Sail Capital Partner Q2 2025 Investor Letter
- Precipio amends warrant agreement, to receive $1.2M in cash
- Precipio is requesting Shareholders/Brokers vote today to avoid costly adjournment and rescheduling of Annual Shareholders Meeting
- Earnings call transcript: Precipio’s Q1 2025 shows revenue growth and stock surge
- Precipio Announces its Q1-2025 Financial Results
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Precipio, Inc. (PRPO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
18.15 18.80
Годовой диапазон
3.90 22.38
- Предыдущее закрытие
- 18.72
- Open
- 18.51
- Bid
- 18.41
- Ask
- 18.71
- Low
- 18.15
- High
- 18.80
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -1.66%
- Месячное изменение
- 22.24%
- 6-месячное изменение
- 219.62%
- Годовое изменение
- 170.34%
