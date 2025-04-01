Währungen / PRPO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PRPO: Precipio Inc
17.00 USD 0.57 (3.24%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRPO hat sich für heute um -3.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.00 bis zu einem Hoch von 17.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Precipio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRPO News
- Precipio, Inc. (PRPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Precipio Inc reports strong Q2 2025 growth
- Precipio: Cash Flow Positivity May Remove Going Concern Language (undefined:PRPO)
- Deep Sail Capital Partner Q2 2025 Investor Letter
- Precipio amends warrant agreement, to receive $1.2M in cash
- Precipio is requesting Shareholders/Brokers vote today to avoid costly adjournment and rescheduling of Annual Shareholders Meeting
- Earnings call transcript: Precipio’s Q1 2025 shows revenue growth and stock surge
- Precipio Announces its Q1-2025 Financial Results
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Precipio, Inc. (PRPO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
17.00 17.50
Jahresspanne
3.90 22.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.57
- Eröffnung
- 17.48
- Bid
- 17.00
- Ask
- 17.30
- Tief
- 17.00
- Hoch
- 17.50
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -3.24%
- Monatsänderung
- 12.88%
- 6-Monatsänderung
- 195.14%
- Jahresänderung
- 149.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K