PRPO: Precipio Inc
17.57 USD 0.27 (1.51%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRPOの今日の為替レートは、-1.51%変化しました。日中、通貨は1あたり17.00の安値と17.79の高値で取引されました。
Precipio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PRPO News
1日のレンジ
17.00 17.79
1年のレンジ
3.90 22.38
- 以前の終値
- 17.84
- 始値
- 17.65
- 買値
- 17.57
- 買値
- 17.87
- 安値
- 17.00
- 高値
- 17.79
- 出来高
- 31
- 1日の変化
- -1.51%
- 1ヶ月の変化
- 16.67%
- 6ヶ月の変化
- 205.03%
- 1年の変化
- 158.00%
